ONU aprova força de paz para a Libéria O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou por unanimidade uma força de paz de 15 mil homens para a Libéria. Apesar de a Libéria ter estabelecido um cessar-fogo em junho, os combates persistem no interior do país. A força de paz da ONU, que vai controlar 3.250 militares liderados pela Nigéria que já estão no país. Entre as atribuições da força de paz estão a implementação do cessar-fogo, ajuda na transição política da Libéria, facilitar a chegada da ajuda humanitária, proteger a equipe da ONU e desarmar os combatentes. Rebeldes vinham lutando contra o ex-presidente Charles Taylor desde 1999. Os combates entre civis e as forças do governo deixaram mais de mil mortos civis. Taylor foi exilado em 11 de agosto, mas ainda há combates em áreas do interior do país.