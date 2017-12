ONU aprova força de paz para o Afeganistão O Conselho de Segurança da ONU aprovou, por unanimidade, uma resolução que autoriza a criação de uma força multinacional para ajudar o governo provisório do Afeganistão a garantir a segurança na área de Cabul por seis meses. Com isso, o Reino Unido deverá deslocar cerca de 200 fuzileiros reais para a capital afegã neste sábado, quando o governo provisório pós-Taleban vai assumir. Segundo o secretário britânico da Defesa, o Reino Unido vai participar da força de manutenção da paz com cerca de 1.500 soldados, de um total de 3 mil a 5 mil. A resolução diz que "a situação do Afeganistão ainda constitui uma ameaça à paz e à segurança internacionais"; por isso, de acordo com o Capítulo VII da Carta da ONU, a força de paz poderá realizar ações militares, caso seja necessário. As informações são da Associated Press, citada pela Dow Jones.