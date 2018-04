ONU aprova mais 3.500 soldados e policiais para Haiti O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou hoje, por unanimidade, o envio de mais 3.500 soldados e policiais da ONU para o Haiti. As tropas ajudarão a manter a ordem no país atingido por um terremoto no dia 12 e protegerão os comboios humanitários.