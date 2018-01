ONU aprova mudanças no programa de sanções ao Iraque O conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou por unanimidade a revisão do programa de troca de ajuda humanitária por petróleo do Iraque, assim como a manutenção do mesmo por mais seis meses. A revisão do programa estabelece que uma lista de centenas de ítens de uso civil e militar seja analisada pelas Nações Unidas antes de aprovada para importação pelo Iraque. A lista de tais produtos era o principal ponto da iniciativa lançada pelos EUA e Grã-Bretanha no meio do ano passado para impor sanções indiretas ao Iraque. A proposta foi derrubada após a Rússia tê-la vetado. No início do ano, e após meses de negociação, a Rússia concordou em incluir a proposta na extensão do programa. A Síria, um dos aliados do Iraque nas Nações Unidas, também se opunha a lista, mas acabou cedendo para preservar a unidade do conselho. A Síria desistiu também de propostas que incluíam várias emendas controversas à resolução. O programa de troca de ajuda humanitária por petróleo foi criado em 1996, com a exceção às sanções impostas ao Iraque após a invasão do Kuwait em 1990. O programa permite ao Iraque vender petróleo para comprar produtos de utilização humanitária da população. A mudança votada nesta terça-feira deve acelerar os procedimentos para chegada da ajuda à população e, ao mesmo tempo, ampliar o controle sobre o regime militar de Saddam Hussein. Pelo método atual, o Comitê de Sanções das Nações Unidas deve aprovar a maior parte dos contratos de ajuda humanitária ordenados pelo Iraque e qualquer um dos 15 membros do Conselho de Segurança representados no comitê pode colocar um contrato em particular em observação. Mais de US$ 5 bilhões em contratos foram colocados em observação, a maior parte deles pelos EUA com a justificativa de que poderiam ser destinados ao uso militar. O sistema aprovado hoje permite repassar todos os contratos humanitários para a Comissão de Verificação e Monitoração das Nações Unidas, a principal agência de inspeção de armas, e à Agência de Energia Atômica, outro corpo das Nações Unidas, para assegurar que não contenham ítens da lista de bens que devem ser examinados cuidadosamente. As duas agências têm dez dias para fazer suas objeções. Os contratos considerados questionáveis serão então encaminhados ao Comitê de Sanções da ONU para aprovação ou não.