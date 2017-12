ONU aprova por unanimidade plano dos EUA para o Iraque O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou, por unanimidade, a proposta de resolução apresentada por EUA e Grã-Bretanha para regulamentar a transição de poder no Iraque. Com isso, a ocupação terminará oficialmente no próximo dia 30, e o governo iraquiano anunciado semana passada assumirá o controle do país. Tropas estrangeiras, contudo, continuarão no Iraque. França e Alemanha abriram mão de suas restrições ao texto depois que a resolução passou a incluir um compromisso dando ao Iraque o controle das atividades dos soldados e policiais iraquianos, e o direito e opinar em ?operações ofensivas sensíveis? que venham a ser executadas pela tropa internacional. No entanto, a resolução não chega a garantir ao governo iraquiano o poder de expressamente proibir os soldados comandados pelos EUA de executar operações militares no país. O texto define os poderes e as limitações do governo provisório que assumirá em 30 de junho. Autoriza a força internacional liderada pelos EUA a continuar no Iraque para ajudar a garantir a segurança do país, mas dá ao governo iraquiano o direito de mandar as tropas embora a qualquer momento.