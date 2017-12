ONU aprova por unanimidade resolução sobre missão no Sudão O Conselho de Segurança (CS) da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou por unanimidade nesta sexta-feira uma resolução autorizando a entidade a iniciar os preparativos para uma operação de manutenção de paz no sul do Sudão. O texto também pede o fim da violência em Darfur (oeste do Sudão) e no restante do país. A resolução elogia a assinatura de um acordo em 5 de junho por meio do qual representantes do governo sudanês e rebeldes que lutavam no sul do país compilaram seis protocolos de negociação e se comprometeram a concluir um tratado de paz. Entre os procedimentos restantes para o início da operação estão a concretização de um cessar-fogo monitorado internacionalmente e a divulgação de um cronograma de implementação do pacto para encerrar uma guerra civil de 21 anos. As negociações para a implementação do acordo de paz começarão em 22 de junho. O CS da ONU pediu ao governo e aos rebeldes que concluam o acordo "rapidamente", salientando que isso "contribuirá para que haja mais paz e estabilidade no Sudão". A resolução elogia a proposta do secretário-geral da ONU, Kofi Annan, de criação de uma equipe avançada que trabalharia durante três meses, entrando em contato com as partes e preparando uma missão internacional de monitoramente assim que um acordo final de paz for assinado. O conselho manifestou ainda sua prontidão para "considerar o estabelecimento de uma operação de apoio à paz das Nações Unidas para sustentar a implementação de um amplo acordo de paz". O texto pede a Annan que faça recomendações sobre o tamanho, a estrutura e o mandato da operação assim que o acordo estiver assinado. Enquanto isso, a resolução autoriza a ONU a iniciar o remanejamento de suprimentos e pessoal para facilitar o deslocamento da possível missão para ajudar a monitorar e verificar o comprimento de um acordo de paz definitivo.