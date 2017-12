ONU aprova resolução dos EUA sobre Iraque Os Estados Unidos conseguiram uma vitória hoje no Conselho de Segurança das Nações Unidas ao ver aprovada, por unanimidade, uma resolução que busca conseguir mais forças e dinheiro para estabilizar o Iraque e colocar o país árabe no caminho de sua independência. Os representantes norte-americanos temiam que a resolução tivesse apenas os nove votos necessários para sua aprovação, mas depois de um dia de intensas negociações lideradas pelo secretário de Estado, Colin Powell, Washington conseguiu o respaldo dos oponentes da guerra: França, Rússia e Alemanha. Para isso, os três países exigiram que os EUA incluíssem na resolução um cronograma de restauração da soberania no Iraque. Os EUA também conseguiram o apoio da China, Paquistão e Síria, o único país árabe que integra o Conselho de Segurança e também forte oponente da guerra.