ONU aprova resolução que exige desarmamento de milícia no Sudão O Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução pedindo que o Sudão desarme a milícia árabe acusada de atrocidades em Darfur, no oeste do país. Votaram a favor da resolução 13 países, entre eles o Brasil. China e Paquistão se abstiveram. As agências de ajuda humanitária que trabalham na região dizem que a resolução "não é forte o suficiente". Os Estados fizeram questão de que a resolução fosse aprovada pelo maior número de pessoas e, por isso, retiraram a palavra "sanções" de seu texto.