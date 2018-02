ONU: Arábia Saudita financiará ajuda ao Iêmen

A ONU emitiu o apelo urgente na semana passada, argumentando que era necessário para salvar vidas e proteger algumas 7,5 milhões de pessoas afetadas por conflitos no Iêmen e com extrema necessidade de suprimentos médicos, água potável, assistência alimentar, abrigo de emergência e apoio logístico.

Purnima Kashyap, coordenador humanitário da Escritório para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) no Iêmen, disse que a ONU é grata à Arábia Saudita por cobrir a totalidade dos custos, mas pediu a todos os outros parceiros que continuem prestando assistência porque as necessidades continuam aumentando. Uma coalizão liderada pelos árabes lançou uma ofensiva aérea contra os rebeldes xiitas do Iêmen em 26 de março.

Enquanto isso, o partido político do ex-autocrata de longa data do Iêmen elogiou a resolução das Nações Unidas pedindo cessar-fogo no país, insistindo que todos os envolvidos no conflito cumpram o apelo.

Em comunicado publicado domingo em seu site, o partido Congresso Geral do Povo, de Ali Abdullah Saleh, disse que "responderia positivamente" à resolução do Conselho de Segurança da ONU divulgada na semana passada. A resolução exige que todos os partidos do Iêmen, especialmente os rebeldes xiitas conhecidos como houthis, deixem de lado a violência e voltem rapidamente para as negociações de paz conduzidas pela ONU para uma transição política. Fonte: Associated Press.