ONU autoriza envio de tropas ao Congo Em votação unânime, o Conselho de Segurança da ONU autorizou o envio de uma força de paz internacional ao nordeste do Congo. As tropas serão comandadas pela França. Combates entre grupos étnicos rivais já mataram quase 400 pessoas no país africano. A atual crise no Congo começou no início de maio, quando o governo de Uganda retirou mais de 6.000 soldados da cidade de Bunia, criando um vazio de poder que as tribos Hema e Lendu agora lutam para preencher. A autorização para o envio de uma força militar de emergência para a região de Ituri vem depois de mais de duas semanas de negociações, durante as quais os membros do Conselho tentaram atender às exigências do governo francês. A força será composta por 1.400 soldados, informam autoridades francesas. Bélgica, Alemanha, Espanha, Itália, Grã-Bretanha, Canadá e África do Sul também se ofereceram para participar.