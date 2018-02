ONU autoriza força de intervenção militar no Congo Em uma decisão sem precedentes, o Conselho de Segurança (CS) da Organização das Nações Unidas (ONU) autorizou nesta quinta-feira a formação de uma nova "brigada de intervenção" para a República Democrática do Congo (RDC). O objetivo da missão é pacificar o conflagrado leste do país africano.