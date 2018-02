ONU autoriza retorno voluntário de refugiados afegãos A situação no Afeganistão "melhorou tanto" que os governos de todo o mundo já podem considerar o envio de volta dos refugiados afegãos - desde que estes desejem retornar -, informou nesta terça-feira o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur). Rupert Colville, porta-voz da entidade humanitária, disse a jornalistas que o Acnur autorizou a repatriação voluntária devido a "determinadas melhoras significativas no Afeganistão" mas ele avisou que os governos deveriam arcar com as despesas do retorno dos refugiados interessados.