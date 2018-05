ONU busca fundos de emergência para Peru, Sudão e Somália A Organização das Nações Unidas (ONU) fez, na terça-feira, um apelo para levantar fundos para ajudar as vítimas de desastres naturais no Peru e Sudão e para aumentar o auxílio alimentar na Somália após as fracas colheitas. O escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários disse que são necessários 37 milhões de dólares para ajudar cerca de 200 mil pessoas após o terremoto do dia 15 de agosto no Peru, que destruiu mais de 37 mil casas. O dinheiro seria usado para fornecer suprimentos como tabletes de purificação de água, comida, barracas e cobertores, assim como geradores de eletricidade e ferramentas para remover os destroços do tremor, disse a porta-voz da agência, Elisabeth Byrs. A ONU também pediu 20 milhões de dólares em ajuda humanitária para mais de 3 milhões de pessoas afetadas por chuvas torrenciais e inundações no Sudão. Pelo menos 200 mil pessoas perderam suas casas nas enchentes, que mataram cerca de 12 mil animais de criação e destruíram mais de 42 mil hectares de plantações, afirmou a agência da ONU em comunicado. O documento afirma que pelo menos 3,5 milhões de pessoas no Sudão podem estar sob o risco de contrair doenças. Em paralelo, o Programa Mundial de Alimentos (PMA) informou que as fracas colheitas no sul da Somália, combinadas com a alta inflação e violência, elevaram o número de habitantes que precisam de assistência alimentar para 1,2 milhão, ante menos de 1 milhão anteriormente. A porta-voz da PMA, Christiane Berthiaume, disse que são necessários 22 milhões de dólares para atender as crescentes necessidades alimentares na região. (Por Laura MacInnis)