ONU: campanha está prestes a zerar morte por malária Uma campanha de US$ 5 bilhões ajudou a impedir centenas de milhares de mortes por malária nos últimos anos e, se tudo transcorrer no atual ritmo, um novo esforço fará com que os óbitos causados pela doente transmitida por mosquito cheguem próximos de zero até 2015. A afirmação é do filantropo norte-americano Ray Chambers, enviado especial do Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, para o combate à malária.