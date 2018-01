ONU chega a acordo sobre programa nuclear do Irã Uma proposta de resolução condenando as atividades nucleares desenvolvidas pelo Irã no passado e avisando que a agência de inspeção atômica da ONU usará ?todas as opções disponíveis? caso o governo iraniano volte a violar suas obrigações obteve o consenso de Estados Unidos e União Européia, quebrando um impasse na Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), que já durava dias. A decisão de não mencionar diretamente o Conselho de Segurança das Nações Unidas na proposta foi a concessão-chave feita pelos EUA. Autoridades iranianas haviam avisado que qualquer menção explícita ao Conselho - que tem o poder de impor sanções a países - seria rejeitada. Resolvido o impasse, a proposta foi submetida formalmente à direção da AIEA, que deve voltar a se reunir na quarta-feira. ?Chegamos a um acordo?, disse um diplomata que pediu para não ser identificado. ?Está tudo acertado para quarta-feira?.