ONU chega a região do norte do país pela 1ª vez A agência de refugiados da ONU afirmou ontem que havia alcançado, pela primeira vez, a região de Azaz, tomada pela oposição, no norte da Síria, onde encontrou cerca de 45 mil pessoas desalojadas vivendo em condições "abomináveis" em acampamentos improvisados. Damasco não permite que agências da ONU entrem em áreas controladas por rebeldes, mas agências de ajuda humanitária têm conseguido chegar a regiões isoladas, onde as temperaturas estão agora abaixo de zero.