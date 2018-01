ONU cobra governo multiétnico no Afeganistão O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Kofi Annan, enfatizou fortemente hoje a necessidade de criação de um governo multiétnico no Afeganistão. "Se eles não fizerem isso, e um só grupo tentar controlar o poder e se autodeclarar governo, será um problema. Eu espero que o senhor (Burhanuddin) Rabbani (líder político da Aliança do Norte) também esteja ciente disso, porque ele conhece intimamente a história de seu próprio país?, declarou Annan, durante visita a Ottawa, no Canadá, onde se realiza a reunião do Comitê Financeiro e Monetário Internacional (IMFC, na sigla em inglês) do FMI.