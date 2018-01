ONU cobra respeito a direitos na luta contra o terrorismo O Alto Comissariado dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas aprovou por unanimidade uma resolução que exige dos países o respeito aos direitos humanos na luta contra o terrorismo. A proposta, apresentada pelo México, permite aos 53 membros da comissão avaliar os métodos empregados pelos governos no combate ao terrorismo, com o objetivo de evitar que os direitos humanos sejam desrespeitados. Representantes do Paquistão e da Síria disseram durante o encontro que estavam preocupados com a proposta, pelo fato de não ser mencionado no texto o problema de terrorismo de Estado. O Paquistão argumentou que se deveria distinguir o que é terrorismo e o que é a luta legítima pela autodeterminação dos povos. Apesar disso, ambas as nações aceitaram a resolução. Grupo de defesa dos direitos humanos afirmaram que algumas das medidas empregadas pelas nações para combater o terrorismo poderiam violar as leis e tratados internacionais sobre direitos humanos. Esses grupos estão especialmente preocupados porque algumas nações ocidentais fortaleceram regulamentos migratórios e leis pertinentes, com ênfase a pessoas de países islâmicos. Também foi demonstrada preocupação pela detenção dos membros do regime deposto do Taleban, no Afeganistão, e os combatentes do Al-Qaeda, que estão na base dos Estados Unidos de Guantánamo, em Cuba. A resolução, semelhante a uma proposta aprovada no ano passado pela Assembléia Geral, que também foi defendida pelo México, pede ao alto comissário de Direitos Humanos, Sérgio Vieira de Mello, que estude o tema para apresentar um informe durante o encontro da comissão no próximo ano.