ONU coloca em dúvida apurações sobre crimes em Gaza Um relatório do secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, indica que ele não pode afirmar se foram cumpridas as exigências da entidade por investigações "dignas de crédito" sobre supostas irregularidades em uma recente guerra na Faixa de Gaza. Existe a suspeita de que no conflito do ano passado foram atacados civis deliberadamente, tanto por israelenses como por palestinos.