ONU comanda ações de segurança no Haiti, diz general O comandante da Missão de Paz das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti (Minustah), general Floriano Peixoto, afirmou que a segurança em Porto Príncipe está mantida e que o comando permanecerá com a ONU, informou hoje a Agência Brasil. O controle do aeroporto e o envio de mais tropas, além das declarações de autoridades norte-americanas, levantaram dúvidas sobre a autoridade da entidade para manter a segurança, que é coordenada por militares brasileiros. Peixoto disse que as dúvidas são infundadas e que a Minustah continua no comando.