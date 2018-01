ONU completa plano para reunificação de Chipre O secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, entregou a autoridades gregas, turcas e cipriotas seu plano final para a reunificação de Chipre, ressaltando que ?a hora de decisão e ação chegou?. Annan disse ter escrito uma carta aos líderes das comunidades grega e turca da ilha dividida e aos governos da Turquia e da Grécia, expondo seus planos para referendos nacionais em 24 de abril - quatro dias depois do previsto. ?É tarde, mas a causa é urgente?, disse Anann às partes, reunidas minutos antes da hora final fixada para o encerramento das conversas no resort suíço de Buergenstock. ?O tempo de negociação e consultas terminou?, disse Annan. A delegação turca apressou-se em apoiar o plano, confirmando que o referendo será realizado conforme previsto. Já os gregos e a comunidade grega da ilha haviam manifestado desapontamento com o plano, que não garante a retirada de tropas turcas e nem o retorno de todos os cipriotas gregos refugiados a seus lares no norte da ilha.