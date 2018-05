ONU condena ações do presidente da Costa do Marfim O chefe da missão da Organização das Nações Unidas (ONU) na Costa do Marfim, Choi Young-jin, acusou hoje o regime do presidente Laurent Gbagbo de realizar "atos hostis" contra diplomatas estrangeiros e mantenedores de paz. Segundo Choi, o regime atrapalha o envio de suprimentos para os diplomatas e as forças da ONU. "Desde 15 de dezembro, o campo do presidente Gbagbo começou a aumentar os atos hostis contra a comunidade internacional, incluindo o corpo diplomático, as forças imparciais e a UNOCI", afirmou o enviado da ONU, referindo-se à força de mantenedores de paz da ONU no país.