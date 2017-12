ONU condena ataque a café sérvio em Kosovo O chefe interino da missão administradora da ONU para o Kosovo (Unmik), Steve Schook, manifestou neste domingo sua "severa condenação" ao ataque a um café sérvio da cidade de Mitrovica, que feriu nove pessoas, incluindo um policial britânico, neste sábado à noite. "Estou consternado e decepcionado com este incidente. É importante que o povo do Kosovo compreenda que atos de violência carentes de sentido, como este, não servem aos interesses de ninguém e podem prejudicar o futuro do povo do Kosovo", indicou Schook em Comunicado. Schook felicitou os policiais pela rápida detenção do suposto agressor e agradeceu aos líderes dos sérvios de Mitrovica por terem ajudado a Polícia a manter a calma entre sua comunidade após a Agressão. O Kosovo está sob protetorado da ONU desde o fim da guerra, há sete anos, e este ataque ocorre em um momento delicado, enquanto estão em curso negociações sobre o futuro estatuto desta província sérvia de maioria albanesa independentista. Segundo fontes sérvias de Mitrovica, um jovem albano-kosovar lançou na noite de sábado uma granada de mão contra o café Dolce Vita, na parte sérvia da cidade, no norte, que desde a guerra permanece dividida entre albano-kosovares e sérvios. Fontes médicas locais informaram que sete dos nove feridos foram internados no hospital, mas que nenhum deles corre perigo. A Polícia da Unmik informou neste domingo que entre os feridos há também um membro seu de nacionalidade britânica e que um suspeito foi Detido. Segundo informações não-oficiais divulgadas pelos meios de comunicação locais, o suspeito seria um albano-kosovar de 16 anos que havia passado da parte sul à sérvia pela ponte sobre o rio Ibar, que divide a cidade. Esta ponte, que no passado foi palco de numerosos choques interétnicos, foi aberto ao tráfego há um ano e os sérvios pediram seu fechamento por causa do ataque de ontem à noite. Anunciaram também que organizarão suas próprias guardas para vigiar a ponte. O Governo do Kosovo condenou a agressão e pediu à população para "manter a calma e não sucumbir às provocações daqueles que desejam violência e sofrimento para todos no Kosovo". O presidente da Sérvia, Boris Tadic, disse que se trata de um "ataque terrorista" e pediu uma reação enérgica da comunidade internacional, castigo para o agressor e maior proteção para os Servo-kosovares. O primeiro-ministro sérvio, Vojislav Kostunica, responsabilizou "terroristas albaneses e representantes da comunidade internacional que diariamente os apóiam e encorajam com suas atuações ou falta de Atividade". Kostunica afirmou também que a agressão é uma reação dos separatistas albaneses às recentes afirmações do mediador internacional para o Kosovo, Martti Ahtisaari, de que "os sérvios são culpados como povo". As palavras do diplomata finlandês provocaram indignação na Sérvia.