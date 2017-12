ONU condena atentado contra mesquita iraquiana e pede moderação O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, condenou o atentado de hoje contra a mesquita xiita de Askariya, na cidade de Samarra (norte do Iraque), e pediu a todas as comunidades iraquianas que atuem com moderação diante desse ato de provocação. Em comunicado, Annan declarou que o atentado tem a clara intenção de "provocar lutas sectárias e minar ainda mais a paz e a estabilidade no Iraque". O atentado não deixou vítimas, mas destruiu a cúpula do santuário. Após o ocorrido, dezenas de mesquitas sunitas de Bagdá foram atacadas, aparentemente por fiéis xiitas que reagiram contra a destruição do santuário de Samarra. A violência tirou a vida de pelo menos seis sunitas, três deles imames, enquanto outro clérigo sunita foi seqüestrado na capital iraquiana.