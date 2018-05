ONU condena croata por ação contra sérvios

O Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia condenou ontem a 24 anos de prisão o general croata Ante Gotovina por crimes de guerra e contra a humanidade. A condenação de Gotovina, considerado o libertador do país pelos croatas, reabre as feridas da guerra nos Bálcãs e ameaça criar tensão na região.

Se as guerras nos anos 90 na região foram em grande parte causadas pelas ações das tropas sérvias, o tribunal insistiu ontem em demonstrar que não foi apenas Belgrado que cometeu crimes de guerra.

Em 1995, o general Gotovina liderou o Exército croata - armado pelo Ocidente - durante a expulsão de tropas sérvias do país. A operação acabou com a morte de pelo menos 150 sérvios e a expulsão de mais de 200 mil. O militar foi condenado pelo massacre, saques e deportação de civis.

Outro condenado foi o também general croata Mladen Markac. Sua pena de 18 anos de prisão leva em conta o fato de ter sido "cúmplice" nos massacres contra os sérvios. Um outro militar, Ivan Cermak, foi absolvido.

A decisão da corte foi acompanhada ao vivo por milhares de pessoas no centro de Zagreb, onde telões foram instalados. A população chegou à praça central da capital com suas bandeiras e faixas de apoio ao general, tido como um herói da independência do país.

Centenas protestaram contra a condenação do que chamam de "processo de independência croata" e entoaram ataques contra a União Europeia e o tribunal da ONU, cuspindo na direção do telão e vaiando a decisão. Para hoje, uma passeata pela capital está sendo organizada e muitos estimam que o processo foi um julgamento sobre a legitimidade da guerra de independência.

A decisão provocou temores de reações violentas. A primeira-ministra croata, Jandranka Kosor, pediu calma à população, ainda que tenha condenado a decisão da corte e iniciado o processo de apelação. "A operação foi um ato legítimo para liberar o território croata", disse a premiê.

Os sérvios expulsos da região comemoraram. Muitos ainda vivem como refugiados, na região central da Sérvia. Agora, escutaram um veredicto defendendo que a limpeza étnica promovida pelos croatas foi um ato claro de crime de guerra na Europa.

Os sérvios alegam que suas famílias viviam na Croácia havia séculos.