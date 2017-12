ONU condena Israel e pede fim de assentamentos A Comissão das Nações Unidas (ONU) para os Direitos Humanos, reunida em sua sessão anual em Genebra, condenou hoje o uso desproporcional da força por parte de Israel, e pediu que o governo israelense ponha fim aos assentamentos judeus nos territórios árabes ocupados. Com 50 votos a favor, apenas um contra (EUA) e uma abstenção (Costa Rica), os 53 países-membros da comissão (um estava ausente) adotaram uma resolução apresentada pela Suécia em nome da União Européia (UE) para pedir ou exigir que cesse totalmente "a política de extensão dos assentamentos judeus" nos territórios árabes sob ocupação israelense. A comissão aprovou - com 28 votos a favor, dois contra (Guatemala e EUA) e 22 abstenções - uma resolução promovida pelos países islâmicos que condena a tortura dos palestinos e o "uso desproporcional e cego da força" por parte de Israel. Finalmente, com 29 votos a favor, dois contra (EUA e Guatemala) e 21 abstenções, a comissão adotou uma resolução a respeito das colinas de Golan, que denuncia os "sofrimentos dos cidadãos sírios causados pelas violações de seus próprios direitos pela ocupação militar israelense". Israel, país observador e sem direito a voto, criticou os textos das resoluções.