ONU condena Israel por ações em áreas palestinas A Assembléia Geral da ONU condenou Israel por seus ataques contra cidades palestinas e por bloquear uma missão de investigação das Nações Unidas sobre as ações militares israelenses no campo de refugiados de Jenin. A assembléia composta por 189 nações aprovou a resolução árabe por 74 votos a favor e quatro contra, com 54 abstenções. Os Estados Unidos votaram contra. A votação na noite de ontem foi realizada apesar de um pedido do embaixador israelense na ONU, Yehuda Lancry, para que não se cometesse "um trágico erro" de promover a votação no em que um atentado terrorista palestino matou 15 pessoas na cidade israelense de Rishon Letzion. A missão de investigação foi cancelada na quinta-feira passada pelo secretário-geral da ONU, Kofi Annan, depois de ele ter tentado por 13 dias superar objeções israelenses em relação ao mandato e composição do grupo. Depois de não conseguirem que o Conselho de Segurança condenasse Israel e exigisse que o Estado judeu aceitasse a missão, as nações árabes pediram uma sessão de emergência da Assembléia Geral para apresentar seu caso. Votações na Assembléia Geral, ao contrário das do Conselho de Segurança, não têm força de imposição ou autoridade legal. Os palestinos acusam o Exército de Israel de ter cometido massacres contra civis durante oito dias de duros confrontos no campo de Jenin, na Cisjordânia. Israel afirma que seu Exército lutou com pistoleiros palestinos, que constituíram a maior parte das vítimas. O representante palestino na ONU, Nasser Al-Kidwa, acusou que esforços no Conselho de Segurança para manter viva a missão de investigação foram bloqueados por uma ameaça de veto por parte dos EUA, um dos cinco membros permanentes do conselho com direito a veto. "O resultado agora é que não haverá uma missão de investigação sobre o que ocorreu em Jenin", afirmou Al-Kidwa. "Ao mesmo tempo, Israel está protegido de qualquer reação séria do Conselho de Segurança". O embaixador americano John Negroponte disse que os EUA votaram contra porque a paz no Oriente Médio não pode avançar através de "resoluções unilaterais" e "retórica desequilibrada". Negroponte destacou que na resolução não havia menção a ataques suicidas palestinos.