ONU condena legalização da maconha nos EUA

Em um relatório publicado nessa terça-feira, o Conselho Internacional de Controle de Narcóticos informou que "lamenta profundamente" os avanços dos dois estados norte-americanos no sentido de eliminar as restrições de comercialização e uso da maconha.

O conselho disse que a legalização viola as convenções de controle de drogas e chamou as autoridades nacionais a bloquearem os avanços dos estados. O departamento de Justiça dos Estados Unidos deixou claro de que não irá impedir as decisões dos estados, apesar da lei federal ainda proibir o consumo de maconha. Fonte: Associated Press.