Grupos de defesa dos direitos humanos afirmam que mais de 400 pessoas foram mortas pelas forças do governo do presidente Bashar Assad. O Conselho de Segurança da ONU adiou, na noite de hoje, a discussão de um comunicado proposto por quatro países europeus que condenaria de maneira forte a violência na Síria. A discussão deverá ocorrer amanhã. As informações são da Associated Press.