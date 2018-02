ONU confirma 10 casos de pólio no nordeste da Síria A Organização Mundial da Saúde (OMS), ligada à Organização das Nações Unidas (ONU), informou nesta terça-feira a confirmação de 10 casos de poliomielite no nordeste da Síria. Trata-se do primeiro surto da doença no país em 14 anos e há riscos de se espalhar pela região.