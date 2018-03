ONU confirma morte de 4 funcionários A Organização das Nações Unidas confirmou hoje a morte de quatro funcionários de uma agência que cuidava da remoção de minas. Essas são as primeiras vítimas confirmadas dos ataques anglo-americanos ao Afeganistão. Stephanie Bunker, porta-voz da ONU em Islamabad, confirmou que os quatro funcionários da agência Consultores Técnicos Afegãos, que era ligada à ONU, morreram quando o prédio da agência, que fica a três quilômetros de Cabul, foi atingido. "Os quatro morreram no local", disse Bunker em uma conferência de imprensa em Islamabad. "Os corpos ainda precisam ser resgatados dos destroços", disse Bunker. O prédio da agência ficava perto de uma torre de comunicações do Taleban, que provavelmente era o alvo do ataque de segunda-feira à noite. Bunker pediu ainda para que "a comunidade internacional proteja as vidas de civis enquanto os ataques militares continuarem". "As pessoas precisam distinguir entre combatentes e civis desarmados." Leia o especial