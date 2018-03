ONU: Coreia do Norte não deve tomar medidas provocativas

Ban disse a um grupo de jornalistas na quinta-feira que a ONU tem tentado fornecer ajuda humanitária à Coreia do Norte, mas por causa da crise causada pelo possível teste nuclear na península coreana, a resposta dos doadores internacionais tem sido muito baixa.

Como resultado, disse Ban, ele precisa usar o fundo de socorro a emergências da ONU para fornecer ajuda humanitária para a Coreia do Norte, oficialmente conhecida como República Popular Democrática da Coreia (RPDC).

"Eu só espero e, mais uma vez, apelo firmemente às autoridades da RPDC, que eles prestem atenção aos pedidos da comunidade internacional e cumpram todas as resoluções do Conselho de Segurança, e façam mais para o bem-estar de seus próprios cidadãos", disse ele.

Bem pediu novamente que as nações estratégias que tem tentado conter o programa nuclear da Coreia do Norte peçam a Pyongyang que se abstenha de qualquer "medida de provocação, como a realização de testes nucleares". As informações são da Dow Jones.