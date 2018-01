ONU cria resolução para coibir financiamento ao terrorismo

O Conselho de Segurança das Nações Unidas adotou de forma unânime uma resolução criada para coibir o financiamento a grupos terroristas, e pediu também sanções a indivíduos e companhias que compram petróleo produzido pelo grupo extremista Estado Islâmico e outros grupos ligados à Al-Qaeda.

A resolução, patrocinada pela Rússia, exige que os 193 países membros da entidade tomem "as medidas necessárias" para prevenir o comércio de antiguidades e outros objetos de valor histórico, cultural, científico ou religioso que foram removidos da Síria. Um veto similar existe para o Iraque.

O projeto inicial, apresentado pela Rússia, centrava-se no contrabando de petróleo, mas negociações posteriores permitiram incluir outras importantes fontes de renda.

Um relatório da equipe da ONU, de monitorização da Al-Qaeda, divulgado em novembro, estimava que os jihadistas obtêm entre US$ 850 mil e US$ 1,65 milhão por dia com a venda ilegal de petróleo a intermediários privados./ AP