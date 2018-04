ONU critica condições dos imigrantes ilegais na Grécia O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) criticou hoje a Grécia por uma séria deterioração nas condições dos centros de detenção para os imigrantes ilegais ao longo da fronteira greco-turca, na Trácia. A crítica, bem como a denúncia das condições, se segue a uma alteração importante na rota do tráfico de seres humanos e de imigrantes, que antes usava mais as ilhas do Mar Egeu para levar clandestinos da Ásia à Grécia, e agora passou a usar como rota a fronteira de 200 quilômetros entre os dois países.