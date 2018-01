ONU critica governos por falta de ação contra terrorismo Um número alarmente de países está "ficando para trás" no combate ao terrorismo, alertou nesta sexta-feira o diretor de combate ao terrorismo da Organização das Nações Unidas (ONU) durante uma conferência sobre o assunto ao criticar nações não identificadas por ausência de esforços. "Muitos países estão ficando para trás na luta contra o terrorismo", disse Inocencio Arias, embaixador da Espanha na ONU e presidente da Comissão de Combate ao Terrorismo do Conselho de Segurança da entidade. Arias discursou no segundo e último dia de uma reunião de especialistas em contraterrorismo patrocinada pela ONU e pela Organização de Segurança e Cooperação da Europa (OSCE). O encontro terminou com uma declaração conjunta pedindo um esforço internacional mais organizado para combater o extremismo. "Por enquanto, os países estão agindo com muita lentidão" no que diz respeito à adoção de leis e outras medidas de combate ao terrorismo, queixou-se Arias em conversa com jornalistas. "Em um ano - e eu não serei educado -, começarei a citá-los um a um." A declaração conjunta alerta que algumas agências ignoram alguns aspectos das ameaças extremistas e duplicam seus esforços em outros aspectos. "Precisamos de uma cooperação internacional grave, eficaz, ativa e prática, e não de cooperação no papel", afirmou Arias.