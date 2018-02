ONU critica insurgentes por ataques a minorias no Iraque O Conselho de Segurança da ONU avisou nesta terça-feira, que o grupo extremista Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL) pode ser acusado de crime contra a humanidade por seu ataque a minorias iraquianas. O conselho repudiou o assassinato de etnias minoritárias no país, incluindo cristãos.