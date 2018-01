ONU critica Itália por deportar refugiados africanos Autoridades italianas desrespeitaram os padrões internacionais ao deportar 25 imigrantes africanos que chegaram à costa do país em um navio operado por uma agência humanitária alemã, disse o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur). "Nós tivemos a sensação de que uma série de aspectos muito importantes do devido processo legal não foi seguida neste caso", disse Rupert Colville, porta-voz do Acnur. Em uma carta enviada às autoridades italianas, o Acnur "manifesta abertamente sua preocupação com a aparente desconsideração dos padrões europeus e internacionais aceitáveis e dos elementos fundamentais do processo devido", disse Colville. Autoridades italianas colocaram os 25 estrangeiros em um avião e os mandaram para Gana na quinta-feira, gerando protestos de agências humanitárias e de políticos de oposição.