ONU critica política de Israel A Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), ignorando o pedido de Israel para "tomar uma decisão moral" e condenar o terrorismo palestino, decidiu criticar nesta segunda-feira as táticas do Estado judeu contra os palestinos. Enquanto a Assembléia Geral encerrava três dias de debates sobre o Oriente Médio e votava algumas resoluções sobre o tema, helicópteros israelenses lançavam mísseis nos arredores dos escritórios do líder palestino Yasser Arafat, em represália pelos atentados suicidas do fim de semana por parte de extremistas islâmicos. Antes da votação de quatro resoluções diretamente relacionadas com os palestinos, o embaixador de Israel na ONU, Yehuda Lancry, disse que teve de romper o costumeiro silêncio de seu país com relação às resoluções anuais devido "ao massacre causado pelo terrorismo palestino em Jerusalém e Haifa" durante o fim de semana. Ele ainda pediu às 188 nações pertencentes à assembléia que tomassem "uma decisão moral hoje e se abstivessem de resoluções que dariam legitimidade internacional ao terrorismo palestino". Mas a Assembléia Geral preferiu votar em favor de quatro resoluções favoráveis aos palestinos, entre elas uma que apóia seu direito a um Estado independente com base na devolução de territórios ocupados por Israel, além de pedir a retirada do Exército judeu e a retomada de um diálogo para a obtenção de um acordo definitivo de paz. Cada uma das resoluções recebeu 100 votos a favor dos 160 países votantes. "Estamos muito satisfeitos", disse o observador palestino perante a ONU, Nasser Al-Kidwa. Pouco depois, ele acusou Israel de fazer todo o possível para "sabotar todos os esforços para retomar o processo de paz".