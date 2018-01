ONU critica saída dos EUA do Tribunal Internacional A comissária da ONU para os direitos humanos, Mary Robinson, criticou os Estados Unidos por terem retirado sua adesão ao tratado que criou o Tribunal Penal Internacional. Ao mesmo tempo, a comissária manifestou estar convencida de que a corte, que deverá julgar criminosos de guerra e genocidas, sobreviverá à decisão americana. Robinson recordou que o tratado já foi ratificado por 66 países, e que será uma instituição diante da qual serão chamados a responder "aqueles que cometeram graves violações aos direitos humanos". Na semana passada, o presidente George W. Bush anunciou que os EUA estavam retirando sua adesão ao tratado. A decisão americana foi tomada com base no temor de ações judiciais contra militares dos EUA comprometido em operações no exterior.