O embaixador do Azerbaijão na ONU, Agshin Mehdiyev, atual presidente do CS, deu a autorização formal em carta entregue hoje ao secretário-geral da entidade, Ban Ki-moon. O CS da ONU também aprovou a proposta de Ban para que a destruição das armas químicas na Síria seja realizada em três etapas e termine em meados de 2014. Fonte: Associated Press.