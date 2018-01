ONU dá US$ 315 mi de compensação ao Kuwait por invasão A Oraganização das Nações Unidas aprovou nesta quinta-feira uma compensação de US$ 315 milhões a vítimas da invasão do Kuwait pelo Iraque em 1990. A maior parte do dinheiro vai para o governo do Kuwait - US$ 224,9 milhões. A Comissão de Compensações da ONU já concedeu a indivíduos, empresas e ao próprio Kuwait o direito de receber um total de US$ 46,6 bilhões desde que foi instalada.