ONU dará ao Iraque poder de expulsar tropas estrangeiras Os EUA e a Grã-Bretanha revisaram sua proposta de resolução sobre a transição iraquiana para dar ao governo provisório o poder de ordenar que as forças estrangeiras deixem o país a qualquer momento. A versão anterior do texto apenas anunciava a disposição do Conselho de Segurança da ONU em encerrar o mandato legítimo das tropas de ocupação a partir de janeiro de 2006. O chanceler do governo provisório que tomará posse em 30 de junho, Hoshyar Zebari, disse ao Conselho que a administração iraquiana quer que as tropas fiquem, para evitar uma guerra civil.