ONU debaterá na sexta-feira situação dos direitos humanos na Síria

GENEBRA - O Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) debaterá na sexta-feira, 29, a situação dos direitos humanos na Síria, onde a repressão às manifestações pacíficas contra o regime do presidente Bashar Assad já deixou centenas de mortos e feridos.

A iniciativa para a reunião foi de países europeus, entre eles Espanha, França, Reino Unido e Suíça, e também de Japão, México e Estados Unidos.

O Conselho de Segurança da ONU discutirá nesta quarta-feira, 27, uma condenação formal à Síria também pela reação violenta do regime do presidente Assad contra os manifestantes, que exigem reformas democráticas.

Ontem, 26, China e Rússia - países com poder de veto no órgão máximo da ONU - entraram no caminho de americanos e europeus e impediram que fosse adotada uma resolução contra Damasco.

O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon falou em favor da condenação e da investigação internacional da violência na Síria.

"Pessoalmente, condeno a continuidade da violência contra manifestantes pacíficos e, particularmente, o uso de tanques e de armas de fogo, que mataram e feriram centenas de pessoas. As autoridades sírias têm a obrigação de proteger os civis e de respeitar seus compromissos internacionais, incluindo os direitos de expressão e de liberdade de reunião", afirmou.

Missão na Líbia

Há algumas semanas, o Conselho decidiu enviar uma comissão à Líbia para investigar os crimes contra a população civil cometidos pelas forças do ditador Muamar Kadafi desde o início dos conflitos no país, em fevereiro.

A missão da ONU desembarca em Trípoli, capital da Líbia, hoje. E os três membros da missão disseram que vão verificar todas as acusações de abuso, incluindo aquelas que o governo diz terem sido cometidas por grupos rebeldes ou por forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), a aliança militar ocidental.

O governo líbio afirmou que irá cooperar com as investigações da ONU.

