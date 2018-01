ONU declara oficialmente que general brasileiro se suicidou As Nações Unidas informam que o general brasileiro Urano Teixeira da Matta Bacellar, que comandava a missão da ONU no Haiti, cometeu suicídio. O general foi encontrado morto com um tiro no último sábado em seu hotel na capital haitiana, Porto Príncipe. "A Missão da ONU no Haiti agora diz que a causa oficial da morte do general... o falecido comandante da força, foi suicídio", disse o porta-voz Stephane Dujarric, acrescentando que essa também é a conclusão "da investigação brasileira".