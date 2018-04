ONU defende seu trabalho no Haiti e elogia EUA Elisabeth Byrs, uma porta-voz da Organização das Nações Unidas (ONU), afirmou hoje que a coordenação da resposta ao terremoto no Haiti está ocorrendo com sucesso. Ela também rechaçou as críticas sobre como os Estados Unidos têm controlado o aeroporto de Porto Príncipe, afirmando que ele não estaria em funcionamento caso os militares norte-americanos não tivessem ajudado. Além disso, ela notou que os EUA têm feito um ótimo trabalho de auxílio para a empobrecida nação caribenha.