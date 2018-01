ONU denuncia massacre de jovens do Taleban Mais de 100 jovens soldados talebans que tinham se escondido numa escola de Mazar-i-Sharif foram massacrados no sábado, "aparentemente" por combatentes da Aliança do Norte, anunciou, em Islamabad, uma porta-voz da ONU. Stephanie Bunker disse, numa entrevista coletiva, que a ONU recebeu "informações dando conta que 100 jovens soldados talebans, jovens recrutas, foram mortos, aparentemente por membros da Aliança do Norte, às 18 horas (locais) do último sábado". A porta-voz não deu mais detalhes sobre o massacre promovido na grande cidade do norte do Afeganistão, conquistada na sexta-feira por forças da oposição anti-Taleban.Leia o especial