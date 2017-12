ONU denuncia rapto de crianças em Angola Sessenta crianças e seus professores foram raptados durante um ataque armado contra um centro juvenil da cidade angolana de Calixto, localizada ao norte de Luanda, sábado passado. De acordo com o exército angolano, cerca de 200 rebeldes da Unita atacaram Calixto, uma cidade 50.000 habitantes, causando a morte de 79 pessoas, entre elas quatro funcionários de grupos de ajuda. Um comunicado da Unicef e da Coordenadoria Humanitária da ONU não informa o motivo do ataque e dos raptos. O centro juvenil, conhecido como Cidade das Crianças, é administrado por organizações não-governamentais de Angola e casa para 100 crianças. Segundo a Unicef, dois raptos similares ocorreram no ano passado no país e "nunca mais se ouviu falar das crianças". O comunicado afirma que crianças raptadas em áreas de conflito são usadas como escravos ou, na pior das hipóteses, abusadas sexualmente ou usadas em combates como soldados ou escudos humanos. O conflito entre o governo angolano e rebeldes da Unita, já resultou no deslocamento de 3,8 milhões de pessoas - cerca de um terço da população - de suas casas, causando uma grande crise humanitárias no país.