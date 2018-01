ONU desaconselha retorno ao sul do Líbano O Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (Acnur) desaconselhou nesta terça-feira o retorno de deslocados ao sul do Líbano devido à destruição da infra-estrutura básica, principalmente dos sistemas de fornecimento de água e eletricidade, e ao perigo originado pela presença de munição sem explodir. "Um número considerável das pessoas que voltaram precipitadamente, logo depois do cessar-fogo, não pôde chegar a suas casas e continua deslocado nas casas de seus parentes e amigos", afirmou em entrevista coletiva o porta-voz do organismo em Genebra, Ron Redmond. Os mais de 30 dias de conflito entre Israel e a milícia xiita Hezbollah causaram o deslocamento de mais de 1 milhão de libaneses, dos quais ainda há milhares que até agora não puderam voltar a seus lares, embora 90% tenham retornado nos dias seguintes ao fim das hostilidades, em 14 de agosto. "Nos arredores de Beirute, calcula-se que há cerca de 12 mil libaneses nessa situação e na capital chegam a 35 mil", assinalou o porta-voz, que atribuiu o último número à organização Caritas. Segundo o Acnur, além desses problemas, as vítimas do conflito têm que enfrentar também a perda de suas principais fontes de renda, enquanto os idosos e doentes crônicos não recebem o atendimento médico necessário. Na cidade de Jezzine, no sul do país, o Acnur colaborou com outras organizações locais para o estabelecimento de um acampamento de verão com capacidade para 104 menores e todo o material necessário para que possam retomar suas atividades educativas. A educação das crianças libanesas foi outro assunto abordado nesta terça-feira pelo Fundo da ONU para a Infância (Unicef), que segundo um de seus porta-vozes, Michael Bociurkiw, utilizou a distribuição de mais de 50 mil litros diários de água engarrafada para transmitir mensagens de prevenção. "Aproveitamos os rótulos das garrafas para alertar as crianças e suas famílias sobre o perigo dos explosivos", afirmou Bociurkiw.