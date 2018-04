ONU destaca progresso iraquiano com eleições gerais O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, qualificou hoje as recentes eleições gerais realizadas no Iraque como um importante passo rumo à consolidação da democracia no país, mas disse aos iraquianos que ainda há muito trabalho a fazer antes que possam "gozar de liberdade, segurança e prosperidade genuínas". Ban Ki-moon iniciou hoje sua segunda visita ao Iraque, um dia depois da divulgação dos primeiros resultados das eleições do último sábado. Os resultados apontam para uma vitória dos aliados do primeiro-ministro Nuri al-Maliki nas principais assembleias legislativas do país, o que é visto por analistas como um endosso a sua postura de fazer frente ao extremismo e à violência. "Vocês percorreram um extenso caminho, mas ainda é preciso ir ainda mais longe para que se possa dizer que vocês gozam de liberdade, segurança e prosperidade genuínas", declarou Ban durante encontro com o presidente do Iraque, Jalal Talabani, em Bagdá. Ele também se reuniu com Maliki.