ONU deve adotar novo sistema de sanções para o Iraque Os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU - EUA, Rússia, França, Grã-Bretanha e China - concordaram em adotar um novo sistema de sanções para o Iraque, informou o porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer. "É um passo adiante", disse o porta-voz ao explicar que a medida seria ainda debatida pelo plenário do conselho e apresentada à votação nesta semana. Fleischer afirmou que o novo modelo de sanções "levará benefícios" ao povo do Iraque, mas acrescentou que tais benefícios não chegarão completamente, segundo ele, enquanto o presidente iraquiano, Saddam Hussein, "continuar manipulando" o atual programa de petróleo por comida. Segundo o porta-voz da Casa Branca, Saddam "burla o programa, com vendas ilícitas de petróleo e estratégias para obrigar os compradores a pagarem subornos". Fleischer não forneceu detalhes sobre o novo programa de sanções, dizendo apenas que ele deverá fortalecer os controles para evitar que o Iraque adquira armas de destruição em massa, e permitir a entrada de ajuda humanitária ao povo iraquiano.